Avevano fatto irruzione armati e con il volto coperto da maschere di Carnevale in una gioielleria di Mercogliano, in provincia di Avellino. La rapina, messa a segno il 22 ottobre dello scorso anno, non andò però a buon fine: l’intervento tempestivo di un commerciante costrinse i malviventi a desistere e a fuggire a bordo di un’auto guidata da un complice.

L’arresto del minorenne

A quasi un anno dall’episodio, gli investigatori della Squadra Mobile di Avellino hanno individuato e arrestato uno dei presunti autori della tentata rapina. Si tratta di un minorenne residente in provincia di Napoli, riconosciuto attraverso le indagini coordinate dalla Procura partenopea.

Il Gip del Tribunale per i minorenni ha disposto per lui un’ordinanza di custodia cautelare. Il giovane è stato quindi trasferito presso l’Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo, a Roma.

Indagini ancora in corso

Gli inquirenti proseguono le indagini per identificare gli altri membri del gruppo che parteciparono al colpo fallito, in particolare i complici che riuscirono a far perdere le proprie tracce subito dopo la fuga.