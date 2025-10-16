La Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 16 anni, di origine georgiana e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di rapina aggravata, ricettazione e tentata rapina. L’arresto è avvenuto al termine di un’indagine rapida e coordinata dagli agenti del Commissariato Vomero, che hanno ricostruito una serie di rapine avvenute nella stessa zona nella notte tra venerdì e sabato.

Tre rapine in poche ore nel quartiere Vomero

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe agito insieme a un complice ancora ricercato, mettendo a segno tre rapine in poche ore.

Il primo episodio si è verificato in via Guido De Ruggiero, all’interno di un distributore automatico aperto 24 ore su 24. Due ragazzi sono stati avvicinati da due uomini a bordo di uno scooter: sotto la minaccia di un coltello, le vittime sono state costrette a consegnare i propri telefoni cellulari.

Poco dopo, in via Belvedere, un ventenne napoletano è bloccato dai due aggressori che, armati di pistola, gli hanno intimato di consegnare il cellulare e 200 euro in contanti prima di fuggire.

Infine, un terzo episodio si è verificato in via Luca Giordano: la vittima, un 29enne, è minacciata con un coltello a serramanico e una pistola e costretta a consegnare 50 euro e il telefono.

Le indagini e l’identificazione del responsabile

Grazie alla tempestiva visione delle immagini di videosorveglianza presenti nei luoghi delle rapine, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la sequenza dei fatti e a identificare uno dei due presunti responsabili.

Durante l’attività investigativa è inoltre emerso un ulteriore episodio, riconducibile al 16enne, relativo a una tentata rapina di uno scooter avvenuta nella stessa nottata.

Misure adottate e prossimi sviluppi

Il minorenne è sottoposto a fermo giudiziario e accompagnato presso la struttura di prima accoglienza dei minori di Colli Aminei, in attesa dell’udienza di convalida davanti all’Autorità Giudiziaria. Proseguono le indagini per individuare il complice.