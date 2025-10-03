I Carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, accusate a vario titolo di rapina e tentata rapina aggravate, furto aggravato, ricettazione e detenzione illegale di armi. Tre indagati sono finiti in carcere, mentre due sono stati posti agli arresti domiciliari.

Le indagini

L’operazione, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e autorizzata dal GIP, è scaturita da un’inchiesta avviata nell’aprile 2024, in seguito a una rapina compiuta in pieno giorno nel centro di Marcianise. La vittima, titolare di una nota gioielleria, finì costretta a consegnare gioielli e incasso per un valore complessivo di 63 mila euro.

Gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi della banda: i rapinatori raggiungevano gli obiettivi a bordo di auto con targhe rubate, indossando maschere integrali in silicone per camuffare i volti, e facevano irruzione armati di pistole e fucili.

Altri colpi tentati

Dalle indagini è emerso che il gruppo avrebbe agito con lo stesso schema anche in una tentata rapina a un autonoleggio nella provincia di Napoli.

I destinatari delle misure

Gli indagati risiedono tra Caivano (Parco Verde), Secondigliano, Arzano, Aversa, Orta di Atella e Fondi (Latina). Tre di loro sono trasferiti nelle rispettive case circondariali, mentre gli altri due sconteranno la misura cautelare ai domiciliari.