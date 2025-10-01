Un grave episodio di cronaca si è verificato la scorsa notte a Boscoreale, in via Passanti Flocco. Un giovane di 19 anni, originario di Torre Annunziata e già noto alle forze dell’ordine, è stato vittima di una rapina degenerata in aggressione.

Secondo una prima ricostruzione, mentre si trovava a bordo della propria auto, il ragazzo sarebbe stato colpito al fianco sinistro con un oggetto contundente da un aggressore rimasto al momento ignoto. Il malvivente, dopo aver sottratto alcuni effetti personali, si è dato alla fuga.

Operato per un polmone collassato

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un polmone collassato. Dopo le prime cure, è stato trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Secondo fonti sanitarie, non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini dei carabinieri

Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Boscoreale, in collaborazione con il Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’autore della rapina violenta.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza nell’area vesuviana.