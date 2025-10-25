Il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la misura cautelare in carcere per due cittadini albanesi, indagati per rapina aggravata e sequestro di persona in concorso. Il provvedimento arriva al termine di un’articolata indagine condotta dai Carabinieri della compagnia locale, avviata nel novembre 2023 e conclusa nel giugno 2024. Secondo quanto emerso dalle attività investigative — che hanno incluso intercettazioni, accertamenti tecnici e le testimonianze delle vittime — i due uomini sarebbero i responsabili di un violento episodio avvenuto il 28 novembre 2023 a Macerata Campania.

Quella sera, una coppia finì sorpresa all’interno della propria abitazione da due rapinatori armati, che li immobilizzarono, li imbavagliarono e li minacciarono con una pistola. Dopo averli costretti a consegnare denaro contante e gioielli, i malviventi si allontanarono con un bottino dal valore complessivo stimato in circa 54.000 euro.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di risalire all’identità dei presunti autori del reato, portando il Gip a emettere la misura cautelare in carcere nei loro confronti. Gli inquirenti stanno ora valutando eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella provincia di Caserta.