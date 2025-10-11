Tentativo di incendio doloso nella notte ai danni della nuova sede del Comune di Moschiano, dove da lunedì era previsto il trasferimento degli uffici municipali.

Solo il pronto intervento di tre cittadini ha evitato che la struttura venisse completamente distrutta dalle fiamme.

L’episodio nella notte

Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero cosparso di benzina diversi locali del nuovo edificio comunale, appiccando poi il fuoco. Le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente, ma sono state notate da tre residenti che, affacciandosi alla finestra, si sono accorti del rogo e hanno lanciato immediatamente l’allarme.

Grazie alla tempestività della segnalazione e all’intervento dei vigili del fuoco, i danni sono stati contenuti e hanno interessato soltanto l’ufficio anagrafe del nuovo municipio.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri, insieme al sindaco di Moschiano, Angelo Pacia, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento e il sopralluogo delle forze dell’ordine.

Sono in corso gli accertamenti tecnici e le indagini per individuare i responsabili del gesto, che appare di chiara matrice dolosa. Gli investigatori stanno analizzando eventuali filmati di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze di chi potrebbe aver notato movimenti sospetti nelle ore precedenti l’incendio.

La solidarietà della comunità

L’episodio ha suscitato sconcerto e indignazione tra i cittadini, che attendono l’apertura del nuovo edificio comunale come segno di rinnovamento e efficienza amministrativa.

Il sindaco Pacia ha espresso gratitudine verso i tre cittadini intervenuti, sottolineando come il loro gesto abbia evitato “una tragedia per l’intera comunità”.