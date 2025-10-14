Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all’uscita da scuola oggi nel centro storico di Napoli, nei pressi dell’istituto superiore “Alfonso Casanova” di via San Sebastiano, nella zona dei Decumani. Il giovane è soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici hanno riscontrato ferite da arma da taglio al fianco, giudicandolo guaribile in dieci giorni. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni e non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione, il quindicenne sarebbe circondato e aggredito da un gruppo di coetanei all’uscita dell’istituto. Durante una lite scoppiata per motivi ancora in corso di accertamento, uno dei ragazzi avrebbe estratto un coltello, colpendo la vittima più volte al fianco.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare i responsabili.