Un grave episodio di violenza è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nella zona di Porta Capuana, a Napoli. Una donna di circa trent’anni è finita violentata mentre rientrava a casa.

A dare l’allarme è stata una passante che ha chiesto aiuto a una guardia giurata di servizio presso Castel Capuano, permettendo un rapido intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno prestato soccorso alla vittima in attesa del personale sanitario del 118.

La donna è trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove ha ricevuto cure e accertamenti medici. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, hanno portato poco dopo all’arresto di un uomo, rintracciato nelle vicinanze del luogo dell’aggressione. La sua posizione è attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria.

La Polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e del degrado nella zona di Porta Capuana, dove residenti e associazioni locali chiedono da tempo un rafforzamento dei controlli e interventi di riqualificazione.