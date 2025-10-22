Paura nella tarda serata di ieri in Traversa Murillo Fatigati, ad Afragola, dove alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro le pareti esterne di un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Casoria, allertati dai residenti dopo aver udito i colpi.

L’esplosione dei colpi

Secondo una prima ricostruzione, persone non ancora identificate avrebbero esploso diversi proiettili contro un edificio, per poi allontanarsi rapidamente. Nessuno è rimasto ferito.

Durante i rilievi, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 40 bossoli di vario calibro, dispersi lungo la strada.

Indagini sulla matrice del gesto

Gli investigatori dell’Arma stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare la matrice dell’intimidazione, non escludendo alcuna pista, compresa quella di un avvertimento di natura criminale.

Le indagini sono in corso, anche attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e la raccolta di testimonianze utili.