Prosegue senza sosta l’attività di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. L’operazione, condotta nelle ultime ore tra le aree centrali e periferiche della città, ha portato a un arresto, diverse denunce e numerose sanzioni amministrative.

Estorsione al porto e atti persecutori

Nella notte, invece, un uomo di 54 anni è stato denunciato per estorsione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo, parcheggiatore abusivo, avrebbe avvicinato un automobilista nella zona del porto di Pozzuoli, pretendendo denaro per un posto auto pubblico.

Sempre a Pozzuoli, tre imprenditori di 68, 36 e 38 anni, titolari di un’attività commerciale, sono stati denunciati per atti persecutori e violenza privata: avrebbero infatti impedito a un passante di attraversare un’area pubblica antistante il loro esercizio.

Arrestato 18enne per spaccio di droga

Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno arrestato un ragazzo di 18 anni, residente a Pozzuoli, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Nella sua abitazione sono trovati 83 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Il giovane è posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di giudizio.

Schiamazzi notturni e violenza domestica a Bacoli

Due quarantenni — un uomo e una donna — sono segnalati per disturbo della quiete pubblica, dopo aver provocato rumori e schiamazzi nel cuore della notte, disturbando i residenti.

A Bacoli, invece, un uomo di 54 anni è denunciato per violenza privata: avrebbe costretto la compagna ad abbandonare l’abitazione, pur in assenza di un provvedimento che lo autorizzasse.

Pistola a salve e strumenti da scasso

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i militari hanno inoltre denunciato un uomo di 49 anni trovato con una pistola priva del tappo rosso e 26 cartucce a salve.

Analoga denuncia per un 48enne trovato in possesso di strumenti da scasso, tra cui cacciaviti, chiavi a “T” e coltelli multiuso: per entrambi è scattata l’accusa di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Un giovane, infine, è segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso con una piccola quantità di hashish.

Il bilancio dei controlli

Complessivamente, i Carabinieri hanno effettuato dieci perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, controllato 115 veicoli e identificato 152 persone.

Sono contestate otto violazioni al Codice della Strada, con il ritiro di tre documenti di guida, il sequestro di due veicoli e sanzioni amministrative per un totale di 5.200 euro.

Sottoposti a controllo anche otto esercizi commerciali, tutti risultati in regola.