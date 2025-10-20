Un finanziamento da 3 milioni e 800 mila euro permetterà la rinascita del Monte Pendolo, la montagna che da sempre veglia su Gragnano e che, nel corso della storia, ha vissuto momenti di grande sofferenza a causa di frane e incendi.

L’annuncio arriva dal sindaco Nello D’Auria, che ha definito l’intervento “un passo decisivo per la sicurezza e il futuro del territorio”.

Una montagna ferita dalla storia

Il Monte Pendolo, che domina l’abitato cittadino, è da secoli al centro di preoccupazioni per amministratori e cittadini.

Tra il 21 e 22 gennaio del 1841, quattro frane devastarono diverse zone di Gragnano: la più grave travolse il quartiere di Trivioncello, causando circa 120 vittime e distruggendo gran parte delle abitazioni.

Più di un secolo dopo, un’altra tragedia segnò profondamente la memoria collettiva: il 2 gennaio 1971, una colata di fango proveniente dalla montagna colpì l’Hotel “La Selva”, dove era in corso un matrimonio. Sei persone persero la vita durante il pranzo nuziale.

Il sindaco D’Auria: “Abbiamo trasformato la paura in coraggio”

“Oggi ogni barriera installata, ogni strada riaperta, ogni casa restituita alla vita è il simbolo di una comunità che non ha mai mollato”, ha dichiarato il sindaco Nello D’Auria, commentando l’arrivo del finanziamento.

“Abbiamo trasformato la paura in determinazione e la delusione in coraggio.

Il finanziamento di 3,8 milioni di euro segna la rinascita definitiva del Monte Pendolo e la conclusione di opere incompiute da oltre vent’anni. È il risultato di un lavoro sinergico e appassionato dell’amministrazione, degli uffici e dei tecnici”, ha aggiunto il primo cittadino.

Una comunità che non si arrende

Il sindaco ha voluto sottolineare come Gragnano, nonostante le prove del passato, abbia sempre saputo rialzarsi:

“Abbiamo vissuto giorni difficili — incendi, frane, emergenze — ma la nostra città non si è mai arresa. Gragnano non è solo un luogo, è la nostra amata terra. Continueremo a proteggerla ogni giorno.”

Un nuovo capitolo per Gragnano

Il finanziamento rappresenta non solo un investimento in sicurezza, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio e rilanciare le aree naturali del Monte Pendolo, simbolo dell’identità e della resilienza della comunità gragnanese.