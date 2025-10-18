Si era allontanato subito dopo lo schianto, lasciando a terra una persona ferita. Ma la fuga del presunto pirata della strada è durata solo poche settimane.

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato un uomo di 53 anni, originario di Sassari, ritenuto responsabile di omissione di soccorso in seguito a un incidente avvenuto lo scorso 12 settembre sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi dell’uscita di corso Malta.

L’incidente e la fuga verso la Sardegna

Secondo la ricostruzione degli agenti, il 53enne era alla guida di una betoniera che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’autovettura, provocando il ferimento di una passeggera.

La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove ha ricevuto le prime cure.

Pochi istanti dopo l’impatto, però, l’autista del mezzo pesante si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente, dirigendosi verso il porto di Napoli, dove si è imbarcato su un traghetto per Cagliari, eludendo i controlli e sottraendosi così alle proprie responsabilità.

Le indagini e l’identificazione del conducente

Le indagini, coordinate dalla Polizia Stradale di Fuorigrotta, sono partite immediatamente.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate lungo la Tangenziale, gli agenti sono riusciti a ricostruire con precisione il percorso della betoniera e ad identificare il conducente.

L’uomo è denunciato a piede libero per omissione di soccorso e sanzionato amministrativamente per sorpasso vietato e manovra pericolosa, con una decurtazione di 14 punti dalla patente di guida.