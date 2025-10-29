Un uomo di 36 anni di Casalnuovo di Napoli fermato e denunciato dalla Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco (Napoli) mentre tentava di rubare un’auto in un parcheggio pubblico. L’operazione è avvenuta a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti preoccupati dai continui episodi di furto in zona.

L’intervento della Municipale

Gli agenti, coordinati dal sottotenente Giacomo Tranchese, hanno istituito un servizio di controllo mirato con auto civetta, che ha permesso di cogliere il 36enne in flagranza di reato. Durante il fermo si è verificata una colluttazione in cui alcuni vigili urbani hanno riportato lievi ferite.

Una seconda pattuglia è intervenuta rapidamente, consentendo il blocco definitivo del pregiudicato, già sottoposto a libera vigilanza e con numerosi precedenti penali.

Indagini in corso sul complice

Le autorità sono ora sulle tracce di un complice fuggito a bordo di una minicar nera, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Nel parcheggio sono sequestrati arnesi da scasso utilizzati per forzare i veicoli. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’operazione ha ricevuto gli applausi dei residenti, che hanno assistito all’intervento dai balconi delle proprie abitazioni.