È finito in manette un uomo di 38 anni accusato di tentata estorsione ai danni di una suora, con la tecnica del cosiddetto “cavallo di ritorno”, cioè la richiesta di denaro in cambio della restituzione di beni rubati.

La denuncia della religiosa

Tutto è iniziato quando una suora dell’Istituto Suore di Gesù Redentore si è recata negli uffici della Questura di Napoli per denunciare il furto di alcuni oggetti sacri. Durante la formalizzazione della denuncia, la donna ha raccontato di aver ricevuto diverse telefonate da un uomo che pretendeva 2.000 euro per restituire la refurtiva.

L’operazione sotto copertura

Proprio mentre la religiosa si trovava in Questura, l’estorsore ha chiamato di nuovo, fissando un appuntamento in piazza Garibaldi per la consegna del denaro. Gli agenti, con la collaborazione della vittima, hanno organizzato un appostamento mirato.

Un poliziotto, fingendosi un amico della suora, si è presentato all’incontro e ha consegnato la somma pattuita all’estorsore, ricevendo in cambio gli oggetti sacri rubati. Nel momento dello scambio, l’uomo è stato bloccato e arrestato dai Falchi della Squadra Mobile.

Refurtiva recuperata

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’Istituto religioso, mentre il 38enne è stato condotto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio ha suscitato grande apprezzamento per la prontezza e la discrezione con cui gli agenti hanno gestito l’operazione, che ha consentito di sventare un’estorsione e assicurare alla giustizia il responsabile.