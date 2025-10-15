Mattinata di tensione a Napoli. Un coltello lungo quasi 20 centimetri è stato rinvenuto all’interno dei bagni maschili di una scuola, su segnalazione del corpo docente. L’episodio è avvenuto all’istituto comprensivo 35° Scudillo Carafa Salvemini, nel quartiere dei Colli Aminei.

La scoperta del coltello nei bagni scolastici

Secondo quanto ricostruito, una professoressa ha notato movimenti sospetti da parte di alcuni studenti nei pressi dei servizi igienici. Insospettita, ha deciso di ispezionare personalmente i locali, dove ha rinvenuto — nascosto all’interno di una cassetta del water — un coltello con una lunghezza complessiva di 19,5 centimetri.

La docente ha immediatamente informato la dirigenza scolastica, che a sua volta ha contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Napoli Marianella, che hanno sequestrato l’arma e avviato gli accertamenti per risalire al proprietario.

Indagini in corso e contesto di allarme

L’episodio si è verificato nelle stesse ore in cui, sempre a Napoli, si è registrata un’altra grave vicenda: l’accoltellamento di uno studente di 15 anni in circostanze ancora in fase di ricostruzione.

Le due vicende, pur non direttamente collegate, contribuiscono a riaccendere il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici e sulla necessità di un controllo costante per prevenire episodi di violenza o comportamenti a rischio tra gli studenti.

I carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere interne e di sorveglianza per individuare chi abbia nascosto l’arma all’interno dei bagni. La scuola, intanto, ha rafforzato la vigilanza e informato le famiglie sull’accaduto.