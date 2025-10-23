Una violenta esplosione ha scosso nella notte il quartiere Gianturco, a Napoli. L’incidente, avvenuto intorno alla mezzanotte, ha provocato un vasto incendio che ha coinvolto due edifici, uno dei quali ha subito un grave cedimento strutturale.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute tempestivamente in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche, dove le fiamme sono divampate in un magazzino situato al piano terra di una palazzina. Per ragioni di sicurezza, l’intero stabile è stato evacuato durante le prime fasi dell’operazione.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore. Sul posto sono giunti anche mezzi di supporto provenienti dai comandi provinciali di Avellino, Caserta e Salerno.

Residenti in strada durante la notte

Numerosi residenti, allarmati dal forte boato e dal fumo denso, hanno documentato l’accaduto con video e foto diffusi sui social. Molti di loro sono rimasti in strada mentre i tecnici e le squadre di emergenza lavoravano per evitare ulteriori crolli.

Indagini in corso sulle cause

Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell’esplosione. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma le prime verifiche sembrano indicare un’origine accidentale, probabilmente legata a un guasto o a una perdita di gas all’interno del magazzino.