Un gesto insolito e sorprendente è avvenuto a Roma, in pieno giorno, in zona Campo De’ Fiori, lungo via di Grottapinta. Un uomo ha utilizzato vernice e pennello per disegnare un nuovo posto auto accanto a quelli già esistenti, creando un parcheggio abusivo.

La testimonianza del residente

A notare la scena è stato un residente della zona, Giulio, che ha documentato l’accaduto con alcune fotografie.

«Tutto è iniziato quando l’amministrazione ha ripristinato le strisce davanti alla fondazione culturale Opera Lucifero. I posti ufficiali erano dieci, ma il 15 settembre ho visto un uomo disegnare un nuovo parcheggio», racconta Giulio. Interrogato sul suo operato, l’uomo avrebbe risposto di “stare finendo il suo lavoro”, ma il residente ha subito capito che non si trattava di un addetto comunale.

L’intervento delle autorità

Giulio ha allertato immediatamente i vigili urbani, che nei giorni successivi hanno verificato la situazione e provveduto a cancellare le strisce bianche abusive.

Secondo la testimonianza, il posto auto disegnato era stato realizzato con grande precisione, tanto da far pensare a un possibile incarico o a competenze specifiche, anche se non ci sono conferme in merito.

La segnalazione politica

La vicenda è stata portata all’attenzione della consigliera Federica Festa, che conferma l’intervento: «Ho comunicato l’abuso al comandante Calzia già a settembre. Il 6 ottobre le strisce sono state rimosse. Un ringraziamento ai vigili per l’impegno».

La consigliera sottolinea anche il clima di permissività che talvolta caratterizza la città: «A Roma sembra ormai tutto concesso. Quel giorno, un automobilista è tornato a parcheggiare sul posto abusivo, ma non ha più trovato né le strisce né la vettura», conclude Festa.