Un uomo di 30 anni, residente a Frignano in provincia di Caserta e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente.

L’intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione: giunti nell’abitazione della donna, i carabinieri hanno sorpreso il 30enne mentre stava aggredendo la madre. L’uomo è stato immediatamente bloccato e condotto in caserma, mentre l’anziana ha formalizzato una denuncia raccontando gli episodi di violenza subiti nel tempo.

Anni di vessazioni e richieste di denaro

Dalle prime ricostruzioni è emerso che il figlio avrebbe da tempo sottoposto la madre a continue vessazioni, fatte di richieste di denaro, minacce e aggressioni fisiche e verbali.

Nonostante in passato non fossero mai stati presentati referti medici o denunce formali, la situazione familiare era diventata insostenibile.

L’arresto e la misura cautelare

Dopo l’ennesimo episodio di violenza, i carabinieri della stazione locale hanno proceduto all’arresto del 30enne, che ora si trova in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per accertare la frequenza e la gravità dei maltrattamenti, nonché eventuali precedenti episodi rimasti finora non denunciati.