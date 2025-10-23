L’Università di Napoli Federico II ospita, presso l’Aula Croce del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA), l’undicesima edizione del Premio “Afan De Rivera”, riconoscimento nazionale dedicato alle migliori tesi di laurea e di dottorato sui temi della bonifica idraulica, della gestione sostenibile del suolo e della difesa del territorio.

L’evento, in programma a partire dalle ore 9:00, è promosso da Campania Bonifiche S.r.l. in collaborazione con il Centro Studi di Bonifica e Irrigazione del Mezzogiorno (Ce.S.B.I.M.), con il patrocinio dell’Università di Napoli Federico II. L’iniziativa vede la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e dei consorzi di bonifica della Campania.

Apertura dei lavori e saluti istituzionali

La giornata si aprirà con i saluti del Prof. Ing. Francesco Pirozzi, Direttore del DICEA, dell’Avv. Aniello Fiore, Presidente di Campania Bonifiche S.r.l., e dei rappresentanti di Coldiretti Campania, Ce.S.B.I.M. e dei Consorzi di Bonifica regionali.

Il coordinamento dei lavori sarà affidato all’Avv. Sabrina Castaldo, Consigliera di Amministrazione di Campania Bonifiche e Delegata Ce.S.B.I.M.

Interventi tecnici e contributi scientifici

Nel corso della mattinata si alterneranno relazioni di esperti di livello nazionale e accademico:

Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI

Prof. Ing. Domenico Pianese, Università di Napoli Federico II, Prof. Ing. Nicola Fontana, Università del Sannio, Prof.ssa Teresa Del Giudice, Università di Napoli Federico II, Dott. Luca Antonio Esposito, ARPAC, Prof. Olindo Lanzara, Università di Salerno

Alle ore 11:40 è prevista la Lectio Magistralis del Prof. Ing. Mauro Fiorentino, Presidente del Gruppo Italiano di Idraulica (GII) e già Rettore dell’Università della Basilicata, dal titolo “I prodotti meno fortunati nella storia della mia ricerca scientifica”.

Premiazione delle migliori tesi di ricerca

La cerimonia di consegna del Premio “Afan De Rivera” 2025 avrà luogo alle ore 12:00, con la presentazione dei lavori premiati e la consegna dei riconoscimenti da parte delle autorità accademiche e istituzionali presenti.

Premiati 2025

Tesi di Dottorato: Ing. Asaris Panagiotis (Politecnico di Milano), Ing. Dina Pirone (Università di Napoli Federico II)

Tesi Magistrali: Dott. Daniele Martino (Università di Napoli Federico II), Dott.ssa Sara Pini (Università di Firenze), Ing. Laura Pattaro (Università di Bologna)

Un premio per la cultura della tutela del territorio

Giunto alla sua undicesima edizione, il Premio “Afan De Rivera” rappresenta un punto di riferimento per la ricerca e la formazione tecnico-scientifica nel campo della bonifica idraulica e della gestione integrata delle risorse idriche.

L’obiettivo è valorizzare l’impegno dei giovani ricercatori e promuovere la cultura della prevenzione del rischio idrogeologico, una sfida sempre più urgente alla luce dei cambiamenti climatici e del crescente bisogno di una governance sostenibile del suolo e delle acque.