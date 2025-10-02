Tragedia nei cieli del Lazio. Un aereo biposto T-260B dell’Aeronautica militare è precipitato nel pomeriggio di ieri nel Parco Nazionale del Circeo, nei pressi di Sabaudia, causando la morte dei due militari a bordo.

La dinamica dell’incidente

Il velivolo, appartenente al 70° Stormo di Latina, era impegnato in una missione di addestramento quando si è improvvisamente schiantato al suolo, prendendo fuoco subito dopo l’impatto.

La torre di controllo dell’aeroporto Enrico Comani aveva perso i contatti radio con l’equipaggio pochi minuti prima del disastro.

Sono stati gli elicotteri dell’Aeronautica e i Vigili del Fuoco ad avvistare i rottami in fiamme in una zona impervia all’altezza di Cerasella.

Le vittime

Hanno perso la vita:

il colonnello Simone Mettin, 48 anni, comandante del 70° Stormo e pilota istruttore;

l’allievo Lorenzo Nucheli, in fase di addestramento.

Le indagini

La Procura Militare di Roma attende un’informativa per valutare l’apertura di un fascicolo d’indagine. Parallelamente, anche la Procura di Latina segue l’evolversi delle indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Il cordoglio delle istituzioni

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo dolore per la tragedia, unendosi al cordoglio dei familiari. Messaggi di vicinanza sono arrivati anche dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti del mondo politico e istituzionale.