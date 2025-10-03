Il bonus mamme lavoratrici sarà confermato e rafforzato nel 2025, come anticipato dal Documento programmatico di finanza pubblica. La misura prevede un contributo mensile di 40 euro per sostenere la partecipazione femminile al lavoro e incentivare la natalità.

Destinatari del bonus

Il contributo è rivolto a:

Mamme con due figli: titolari di contratto a tempo determinato o indeterminato, lavoratrici autonome o libere professioniste, fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo;

Mamme con tre o più figli: titolari di contratto a tempo determinato, autonome o libere professioniste, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Requisiti economici

Possono accedere le lavoratrici con reddito annuo da lavoro fino a 40.000 euro, ricevendo il contributo di 40 euro per ogni mese (o frazione di mese) lavorato.

La misura rappresenta un sostegno concreto per le famiglie, favorendo sia la conciliazione tra lavoro e maternità sia l’incremento della natalità.