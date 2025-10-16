Poste Italiane S.p.A. ha avviato una nuova campagna di assunzioni per addetti allo smistamento da inserire nei principali centri logistici del Paese. Le selezioni riguardano in particolare le sedi di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Padova, Venezia e Verona, ma potranno estendersi anche ad altre città italiane.

Si tratta di un’importante opportunità per entrare a far parte di una delle aziende più solide e riconosciute in Italia, con possibilità di formazione e inserimento immediato. Le candidature sono aperte anche a persone senza esperienza pregressa.

Mansioni e attività

Gli addetti allo smistamento si occuperanno della gestione, selezione e movimentazione della corrispondenza e dei pacchi, contribuendo al corretto funzionamento della rete logistica nazionale.

Il ruolo è essenziale per garantire la puntualità e l’efficienza delle consegne su tutto il territorio.

Formazione per i nuovi assunti

Poste Italiane prevede per i neoassunti un percorso di formazione dedicato, volto a trasmettere le competenze operative necessarie e a favorire un rapido inserimento nelle strutture logistiche.

L’obiettivo è assicurare standard elevati di qualità, professionalità e sicurezza in ogni fase del lavoro.

Requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione è necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di scuola secondaria superiore, con voto minimo di 70/100

Laurea triennale o magistrale, con voto minimo di 102/110

È inoltre richiesta la disponibilità a lavorare su turni, inclusi quelli notturni e festivi, in base alle esigenze operative delle sedi.

Contratto e condizioni di lavoro

I candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo determinato, la cui durata sarà definita in funzione delle necessità produttive e organizzative dell’azienda.

Poste Italiane garantisce ambienti di lavoro moderni, sicuri e inclusivi, in cui è possibile sviluppare competenze professionali nel settore logistico.

Come candidarsi

Le candidature devono essere inviate entro il 20 ottobre 2025 tramite la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Poste Italiane (www.posteitaliane.it

).

Durante la procedura online, è necessario indicare la sede di preferenza nell’ultima sezione del form denominata “Domande di candidatura”.