I carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone hanno recuperato un autocarro rubato nella notte precedente a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Il mezzo è stato individuato durante un controllo di routine tra le strade di Castel Volturno, in via Marinella, a poche centinaia di metri dal municipio.

Il ritrovamento del mezzo sospetto

Durante la perlustrazione, i militari hanno notato un autocarro parcheggiato in una zona insolita, dove solitamente non si svolgono attività di carico o scarico merci. L’atteggiamento sospetto del veicolo ha spinto i carabinieri a procedere con una verifica immediata della targa.

Dall’interrogazione della banca dati è emerso che il mezzo risultava rubato la notte precedente da un’azienda irpina specializzata nella distribuzione di caffè. Insieme al camion erano stati trafugati macchinari professionali e numerose forniture di prodotto, per un valore complessivo stimato di circa 60mila euro.

Il sequestro e le indagini

L’autocarro è stato posto sotto sequestro e i militari hanno informato il legittimo proprietario, che ha confermato il furto. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare gli autori del colpo e ricostruire il percorso compiuto dal mezzo prima del ritrovamento nel Casertano.