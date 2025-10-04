Una Giornata di Preghiera per la Pace nel Mondo. A Poggiomarino, stamattina, la comunità parrocchiale, associativa e civica del paese si è riunita in un grande abbraccio per lanciare un messaggio di pace. Una manifestazione apartitica e apolitica che ha suscitato tante emozioni.
E’ stata la Pro Loco di Poggiomarino APS ad organizzare la “Marcia per la Pace” in occasione della festa di San Francesco d’Assisi. L’evento ha visto la partecipazione di numerose persone, tra cui studenti delle scuole locali, associazioni e cittadini, che si sono uniti per chiedere la pace nel mondo.
In un momento in cui il mondo è scosso da conflitti e tensioni, la “Marcia per la Pace” assume un significato ancora più profondo. La recente ondata di manifestazioni per la liberazione di Gaza e la pace in Medio Oriente ha dimostrato il forte bisogno di pace e giustizia che proviene dalle comunità di tutto il mondo. In questo contesto, la marcia di Poggiomarino si inserisce come un importante momento di riflessione e di preghiera.
L’obiettivo della marcia era quello di creare un suono di pace per il mondo intero, un grido unitario capace di rompere il silenzio assordante che copre le zone di guerra. La partecipazione è stata numerosa e calorosa. Il presidente della Pro Loco Poggiomarino APS, Avv. Antonella Salomone, e il direttivo hanno ringraziato di cuore le scuole intervenute, le associazioni partecipanti e la cittadinanza tutta per la loro presenza e il loro sostegno. Un ringraziamento speciale anche alle forze dell’ordine e alla Protezione Civile per il loro contributo alla riuscita dell’evento.
Poggiomarino, stamattina, nel mostrare il suo lato più umano è tornata davvero bella.