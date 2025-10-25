La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per temporali, valida su tutto il territorio regionale dalle 20:00 di oggi, sabato 25 ottobre, fino alle 20:00 di domani, domenica 26 ottobre.
Previsioni e fenomeni attesi
L’avviso prevede precipitazioni da locali a sparse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità.
I fenomeni potranno essere accompagnati da raffiche di vento, grandinate e fulminazioni, con possibili effetti al suolo.
Rischi e criticità
Tra le principali conseguenze legate alle piogge si segnalano:
Allagamenti di locali interrati e aree depresse;
Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con rischio di esondazioni;
Scorrimento superficiale delle acque sulle strade e difficoltà alla circolazione;
Caduta di massi e possibili frane in zone montuose o collinari.
La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza e raccomanda di evitare spostamenti non necessari, in particolare nelle ore di maggiore intensità dei fenomeni temporaleschi.
Le raccomandazioni
Si raccomanda di:
Non sostare in prossimità di alberi, pali o strutture esposte al vento;
Evitare di percorrere strade o sottopassi allagati;
Prestare attenzione ai livelli dei corsi d’acqua e ai pendii instabili;
Mettere in sicurezza oggetti e arredi esterni che potrebbero essere trascinati o danneggiati dalle raffiche di vento.
Per aggiornamenti in tempo reale e ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito della Protezione Civile della Regione Campania o i canali ufficiali istituzionali.