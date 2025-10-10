Ancora una notte di violenza nel cuore di Napoli. Un uomo di 52 anni, originario dell’India, è stato aggredito nella zona di Porta Capuana, nei pressi dell’area della Ferrovia, teatro di diversi episodi simili negli ultimi mesi. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la vittima sarebbe circondata da un gruppo di persone sconosciute che, senza alcun apparente motivo, l’avrebbero colpita con tronchi di una palma, concentrando i colpi soprattutto alle gambe.

La ricostruzione e le condizioni della vittima

L’aggressione si sarebbe verificata nella tarda serata di ieri. Dopo l’attacco, l’uomo è riuscito a chiedere aiuto ed è trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove i medici hanno riscontrato una ferita penetrante alla coscia destra, provocata da un acume di palma lungo circa cinque centimetri.

I sanitari lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di 14 giorni. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e movente

Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e di verificare la veridicità del racconto fornito dalla vittima.

Un supporto importante alle indagini potrebbe arrivare dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di Porta Capuana, che potrebbero aver ripreso parte dell’episodio o i movimenti degli aggressori prima e dopo il pestaggio.

Porta Capuana, un’area ad alta tensione

Il quartiere di Porta Capuana, situato nel centro storico di Napoli, è da tempo considerato un punto critico per episodi di microcriminalità e aggressioni notturne.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nella zona, ma restano frequenti gli episodi di violenza, spesso legati a risse, regolamenti di conti o aggressioni immotivate.