Un uomo senza documenti, probabilmente senza fissa dimora, è stato aggredito brutalmente ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Nola, in provincia di Napoli. La vittima è stata colpita da un gruppo di almeno cinque giovani, rimasti al momento non identificati.

L’intervento e i soccorsi

A dare l’allarme è stato il sorvegliante di un cantiere, attirato dalle urla dell’uomo. Il vigilante è intervenuto riuscendo a far fuggire gli aggressori e a contattare immediatamente i soccorsi.

La vittima, di apparente nazionalità nordafricana, è stata trasportata in ospedale con il volto tumefatto e una lesione ai polmoni. Al momento la prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita.

Le indagini

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Nola, che stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per individuare i responsabili.

La vicenda ha destato preoccupazione tra i residenti, evidenziando ancora una volta il problema della sicurezza nelle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e la vulnerabilità delle persone senza fissa dimora.

Le autorità stanno ora lavorando per identificare e denunciare gli autori dell’aggressione, mentre la vittima resta sotto osservazione medica.