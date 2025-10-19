Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, diretti dal Primo Dirigente dottor Gianluca Aurilia, hanno arrestato un uomo di 54 anni, residente a Giugliano in Campania, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’intervento della Polizia

L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa per una lite familiare in corso.

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti sono stati raggiunti da una donna in evidente stato di agitazione, con il volto tumefatto, che ha denunciato di essere stata aggredita e minacciata dal compagno per motivi banali. La vittima ha riferito che episodi simili si erano già verificati in passato.

La reazione dell’uomo e l’arresto

Anche alla presenza dei poliziotti, l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e minaccioso, pronunciando frasi offensive nei confronti della compagna. Gli agenti lo hanno immediatamente bloccato e tratto in arresto.

Il 54enne è stato quindi condotto in commissariato per le formalità di rito e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.