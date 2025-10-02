Dramma in via Diocleziano, a Napoli, dove una ragazzina di soli 13 anni è stata aggredita violentemente dal padre in pieno giorno. A bloccare l’uomo sono stati gli agenti dell’Ufficio Attività Investigative del Servizio Sanzioni Amministrative della Polizia Locale, impegnati in un servizio di notifica di atti giudiziari in abiti civili.

L’aggressione in strada

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe colpito con forza la figlia facendola cadere sull’asfalto. La scena non è sfuggita agli agenti che, senza esitazione, sono intervenuti per immobilizzare l’aggressore e mettere in salvo la minore.

Solo in un secondo momento è emerso che l’aggressore era il padre della ragazza.

La denuncia e l’intervento del Tribunale dei Minori

L’uomo è stato denunciato per abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, reato che punisce le condotte violente o eccessive nei confronti dei minori.

La Polizia Locale ha immediatamente allertato il Tribunale per i Minorenni di Napoli, che ha disposto il coinvolgimento dei servizi sociali competenti e l’affidamento della ragazza ai familiari.

Sicurezza dei minori al centro

Il grave episodio mette nuovamente in luce il tema della tutela dei minori e l’importanza dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine per prevenire conseguenze peggiori.

Grazie alla prontezza degli agenti, la ragazza è stata messa in sicurezza e affidata a figure di sostegno, mentre la posizione del padre è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.