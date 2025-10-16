Una lunga serie di vessazioni e violenze domestiche culminata in una brutale aggressione a colpi di pala.

A Cercola, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’intervento dei militari è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in seguito alla segnalazione di una lite familiare nell’abitazione in cui l’uomo vive con i genitori anziani e il fratello minore.

Secondo quanto ricostruito, il 46enne avrebbe afferrato una pala da giardino e colpito ripetutamente il fratello, che è riuscito a rifugiarsi in casa e a chiudere l’aggressore sul balcone.

I carabinieri arrivano mentre l’uomo sfonda la porta-finestra

Pochi istanti dopo, il 46enne è riuscito a rientrare nell’appartamento rompendo il vetro della porta-finestra con un pugno.

Quando i carabinieri della stazione di Cercola sono giunti sul posto, hanno trovato la vittima con il volto insanguinato e visibilmente scossa. Anche di fronte ai militari, l’aggressore ha continuato a minacciare il fratello, rendendo necessario un intervento deciso per bloccarlo.

Anni di umiliazioni e violenze in casa

Dalle testimonianze raccolte, è emerso un quadro familiare di gravi maltrattamenti che andavano avanti da anni.

Il 46enne avrebbe sottoposto i conviventi, in particolare il fratello minore, a continue umiliazioni e aggressioni fisiche, arrivando persino a urinare sui suoi vestiti o davanti alla porta della sua stanza.

Un comportamento di violenza e sopraffazione che aveva trasformato la vita familiare in un clima di paura costante.

Il fratello minore, considerato “colpevole” di avere un lavoro, era il principale bersaglio delle violenze, mentre i genitori — anziani e costretti a letto — non erano in grado di intervenire.

Arresto e custodia cautelare

Dopo l’aggressione, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per accertare l’intera portata delle violenze e verificare eventuali precedenti episodi denunciati o rimasti sommersi.