Momenti di paura e tensione ieri a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove una lite tra una giovane coppia è degenerata in un episodio di violenza domestica.

Un ventenne originario del Napoletano è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia sammaritana per maltrattamenti contro familiari e conviventi, ai danni della compagna appena 18enne e incinta.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione presa in affitto di recente dalla coppia.

I Carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata al 112, trovando la ragazza in evidente stato di agitazione e con lesioni compatibili con un’aggressione fisica.

La giovane ha raccontato di essere stata spinta e colpita dal compagno al culmine di una discussione scoppiata per futili motivi.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto è arrivato anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla vittima.

Nonostante le ferite e il forte stato di shock, la ragazza ha rifiutato il trasporto in ospedale e anche il trasferimento in una casa protetta, dichiarando di non voler abbandonare l’abitazione.

Le indagini

Il ventenne è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Gli inquirenti stanno raccogliendo ulteriori testimonianze e verificando eventuali precedenti episodi di violenza.

L’episodio riporta l’attenzione sull’allarme legato alla violenza di genere e sulla necessità di incoraggiare le vittime a denunciare e accedere ai servizi di protezione.