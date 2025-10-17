Momenti di tensione nella stazione ferroviaria di Napoli Centrale, dove un 22enne di origine gambiana è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e furto con strappo ai danni del personale di sicurezza di Ferrovie dello Stato. L’episodio è avvenuto durante i controlli di routine condotti dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, impegnati nei servizi di vigilanza all’interno del plesso ferroviario.

L’aggressione al gate

Secondo quanto ricostruito, il giovane, privo di titolo di viaggio, ha tentato di oltrepassare i gate di accesso ai binari. Quando uno degli operatori di Fs Security ha provato a fermarlo, l’uomo lo ha colpito violentemente, strappandogli il cartellino identificativo e impossessandosi della radio aziendale.

In preda all’agitazione, il 22enne ha poi aggredito con calci e pugni sia il personale di sicurezza che le guardie particolari giurate intervenute in supporto, arrivando persino a mordere la mano di un addetto.

L’intervento della Polizia Ferroviaria

Allertati dal trambusto, i poliziotti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo — non senza difficoltà — a bloccare e trarre in arresto l’aggressore.

Nonostante la presenza degli agenti, il giovane ha continuato a mantenere un atteggiamento violento, opponendo resistenza anche durante l’accompagnamento negli uffici della Polizia Ferroviaria, dove ha sferrato un calcio contro una porta, danneggiandola.

Grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine, la situazione è rapidamente riportata alla calma.

Il 22enne è arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.