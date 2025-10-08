Un episodio di violenza stradale si è verificato nei giorni scorsi lungo la Tangenziale di Napoli. Un 34enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, denunciato dalla Polizia di Stato per lesioni personali dopo aver aggredito un altro automobilista in presenza della sua famiglia. La vittima, un uomo originario della provincia di Potenza, si trovava a Napoli per accompagnare la figlia all’università di Monte Sant’Angelo. Durante il tragitto, a causa del traffico intenso, avrebbe segnalato con il clacson una manovra pericolosa compiuta da un altro veicolo che si era immesso bruscamente nella sua corsia.

L’aggressione in pieno traffico

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 34enne — conducente dell’altro veicolo — si sarebbe fermato nonostante la ripresa della circolazione, sarebbe sceso dall’auto, raggiungendo l’altro guidatore per poi colpirlo ripetutamente al volto dopo aver aperto la portiera.

La vittima sarebbe stata scaraventata sull’asfalto, sotto gli occhi della moglie e della figlia, prima che l’aggressore si allontanasse rapidamente dal luogo dell’incidente.

In quei momenti concitati, la figlia dell’uomo aggredito è riuscita a fotografare la targa del veicolo dell’autore dell’aggressione, fornendo così agli investigatori un elemento decisivo per risalire alla sua identità.

L’indagine lampo della Polizia Stradale

Grazie alle indagini tempestive condotte dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta, il 34enne è identificato in tempi record.

Dagli accertamenti immediati è emerso che l’uomo aveva precedenti di polizia. Al termine degli approfondimenti, è scattata la denuncia per lesioni personali.

La sicurezza stradale al centro dei controlli

L’episodio riaccende l’attenzione sui comportamenti aggressivi alla guida e sulla necessità di mantenere la calma anche in situazioni di traffico intenso.

La Polizia Stradale continua a monitorare la rete viaria con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza e guida pericolosa, che sempre più spesso sfociano in aggressioni fisiche.