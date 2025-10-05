Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa interesserà l’Italia nella giornata di domenica 5 ottobre, portando piogge, temporali e persino nevicate in montagna. Ma il maltempo sarà di breve durata: già da lunedì 6 ottobre l’espansione dell’anticiclone segnerà l’inizio della classica Ottobrata, con giornate soleggiate e temperature insolitamente miti su gran parte del Paese.

Maltempo domenica 5 ottobre: piogge, temporali e neve in montagna

Il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it conferma che la perturbazione sarà guidata da un ciclone in azione sul Nord Europa. Le prime precipitazioni colpiranno Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, per poi estendersi rapidamente a Toscana, Lazio, Campania e al medio versante adriatico.

I fenomeni risulteranno localmente intensi e a carattere temporalesco.

L’ingresso di aria più fredda favorirà un calo delle temperature e il ritorno della neve:

sulle Alpi orientali a partire dai 1800 metri,

sugli Appennini oltre i 2000 metri.

Da segnalare anche venti forti dai quadranti settentrionali: sul medio e alto Adriatico soffierà la Bora, con raffiche di burrasca oltre i 100 km/h, soprattutto lungo le coste romagnole.

Da lunedì 6 ottobre: alta pressione e Ottobrata

Il peggioramento sarà però rapido. Già da lunedì 6 ottobre un vasto campo di alta pressione, alimentato dall’anticiclone delle Azzorre e da quello Africano, garantirà tempo stabile e soleggiato su gran parte dell’Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo.

Si entrerà così nella fase della “Ottobrata”, termine che deriva dalle antiche feste romane di fine vendemmia e che in meteorologia indica un periodo tipico di ottobre caratterizzato da alta pressione, assenza di piogge e temperature miti, spesso superiori alla media stagionale.

Temperature in aumento: punte di 25°C

Durante la prossima settimana il clima sarà decisamente gradevole. Le massime torneranno a salire, con valori intorno ai 24-25°C al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Tra le città più miti ci saranno Roma, Firenze, Napoli e Palermo, dove il tempo sarà ideale per trascorrere qualche giornata all’aperto.