Un nuovo piano di assunzioni è in fase di attuazione da parte di Corsica Sardinia Ferries, la storica compagnia di navigazione fondata nel 1968. L’azienda, che gestisce una flotta di 11 navi e collega tutto l’anno Corsica e Sardegna, nonché le Baleari nel periodo primaverile-estivo, ha avviato la ricerca di 150 nuove risorse da impiegare a bordo.

I profili ricercati

Le opportunità lavorative riguardano diverse figure professionali, tra cui:

ufficiali e sottufficiali di macchina;

personale di cucina e di sala;

chef de rang e barman;

addetti alle cabine e alle casse;

receptionist e hostess.

Per tutte le posizioni è richiesto il libretto di navigazione e il possesso dei corsi STCW. Per i ruoli di sala e bar è considerata un plus la conoscenza della lingua francese e un diploma alberghiero. Per le posizioni di receptionist e hostess è invece necessaria un’ottima padronanza del francese.

Condizioni contrattuali e formazione

Le assunzioni avvengono generalmente con contratti a tempo determinato della durata compresa tra 70 e 90 giorni, prorogabili in base alle esigenze operative.

La compagnia precisa che anche i candidati senza libretto di navigazione possono presentare domanda: in caso di selezione positiva, Corsica Sardinia Ferries fornirà supporto per il completamento delle pratiche necessarie all’imbarco.

«Corsica Sardinia Ferries è un’azienda che mette al centro la soddisfazione del cliente, l’innovazione e la sostenibilità ambientale — spiega il Comandante d’Armamento Matteo Giannelli — offrendo anche ai dipendenti opportunità di crescita in un ambiente dinamico e accogliente, con condizioni economiche vantaggiose».

Come candidarsi

I candidati con libretto di navigazione possono inviare il proprio curriculum vitae attraverso il sito ufficiale www.corsica-ferries.it

, nella sezione “Lavora con noi”, oppure via e-mail agli indirizzi:

risorseumane@corsicaferries.com

recruitment.corsica@esagenoa.com

Chi non possiede il libretto può invece inviare la candidatura all’indirizzo segreteria@primetn.it

.

L’impegno per l’ambiente

Corsica Sardinia Ferries continua a distinguersi anche per le iniziative legate alla sostenibilità ambientale. Di recente, la nave Mega Victoria ha ospitato una due giorni del progetto europeo Life Conceptu Maris, dedicato alla tutela di cetacei e tartarughe marine nel Santuario Pelagos, area marina protetta compresa tra Liguria, Corsica e Francia.

All’evento hanno partecipato ricercatori di ISPRA, Fondazione CIMA, Università Bicocca di Milano, Università di Valencia, Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, Triton Research e rappresentanti di enti internazionali come OFB, ACCOBAMS e MedPan, insieme alla Capitaneria di Porto e ad ARPAL Liguria.