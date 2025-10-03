Momenti di tensione ieri pomeriggio al Centro Direzionale, intorno alle 17:30, quando dal palazzo dell’Università Parthenope situato all’Isola C4 si è sprigionato fumo nero e odore di bruciato.

Intervento immediato

Sul posto sono intervenuti gli agenti di sicurezza del Consorzio Gesece, coordinati dal responsabile operativo S.Ten. Giovanni Cacciola, insieme ai Vigili del Fuoco di Napoli Est. L’intero edificio è stato evacuato e l’area messa in sicurezza.

Verifiche in corso

Le operazioni di controllo e messa in sicurezza proseguono anche oggi, con gli operatori impegnati nell’accertamento della causa del fumo e nella verifica dell’integrità dell’edificio.