Paura nella notte a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, dove una Fiat Panda è uscita di strada e si è schiantata in una scarpata, accartocciandosi durante la caduta. A bordo del veicolo viaggiavano tre ragazzi, tra cui un minorenne, rimasti feriti e trasportati in ospedale.

L’incidente si è verificato attorno alle 2:00 di domenica 5 ottobre in via Giustino Fortunato.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’auto procedeva lungo via Fortunato quando, per cause ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. La vettura è finita fuori strada, terminando la sua corsa nella scarpata sottostante.

Immediati i soccorsi: i tre passeggeri sono stati estratti dall’abitacolo e assistiti dal personale sanitario. Dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi e nessuno di loro risulterebbe in pericolo di vita.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, i vigili del fuoco del Comando di Salerno, due ambulanze dei volontari della Vopi e una della Croce Rossa – 118 Asl di Salerno.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e al recupero della vettura, ormai distrutta, rimossa successivamente con il carroattrezzi.

Le indagini, affidate ai carabinieri, proseguono per stabilire le cause esatte del sinistro. In quell’area non sarebbero presenti telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso l’accaduto.