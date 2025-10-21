Continua la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Campania, in programma il 23 e 24 novembre 2025. A sostegno della candidatura di Edmondo Cirielli, Fratelli d’Italia organizza un incontro pubblico che si terrà domani mercoledì 22 ottobre alle 18/ presso Villa Feanda a Palma Campania.

Un incontro con i protagonisti del centrodestra

All’evento saranno presenti figure di primo piano del governo e del partito:

On. Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura,

Gennaro Sangiuliano, candidato consigliere per la Campania.

Durante l’incontro si discuterà delle sfide e delle opportunità per il futuro della regione, con particolare attenzione a temi chiave come sviluppo economico, agricoltura, infrastrutture e lavoro giovanile.

Cirielli: “Un progetto concreto per la Campania”

Il candidato presidente Edmondo Cirielli presenterà il suo programma per una Campania più efficiente, sicura e moderna, in linea con la visione di Giorgia Meloni e del partito Fratelli d’Italia.

Lo slogan della campagna, “Il tuo presidente per la Campania”, sottolinea l’impegno diretto e il legame con il territorio.