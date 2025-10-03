Nella notte scorsa un incendio è divampato all’interno di un appartamento in viale Olimpico a Bacoli. Tre persone sono state trasportate in ospedale in condizioni critiche, mentre un carabiniere è rimasto lievemente ferito durante il salvataggio di un bambino dalle fiamme. Lo stabile è immediatamente sgomberato: complessivamente 12 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. I Vigili del Fuoco hanno portato a termine le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile.

Intervento delle autorità

Nel pomeriggio, presso il Palazzo di Governo, si è tenuto un incontro del Centro Coordinamento Soccorsi, convocato dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, per fare il punto sulla situazione e coordinare gli interventi di assistenza.

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha commentato:

«Ho convocato il Centro Operativo Comunale per affrontare i gravi disagi causati dall’incendio. Tre cittadini sono ricoverati in prognosi riservata, 12 persone sono fuori casa da stanotte. Siamo al loro fianco e faremo tutto il necessario per fornire aiuti e supporto. Ringrazio i Vigili del Fuoco, l’Arma dei Carabinieri e il personale del 118 per aver salvato vite umane, tra cui bambini con disabilità».

Le autorità locali continuano a seguire da vicino la situazione, garantendo assistenza alle famiglie colpite e monitorando lo stato dello stabile.