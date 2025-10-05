È deceduto Rosario Carannante, 62 anni, una delle persone coinvolte nel violento incendio divampato nella notte tra giovedì e venerdì in una palazzina di Viale Olimpico a Bacoli. L’uomo era stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso insieme ad altri due residenti, ma non ce l’ha fatta.

Il ricordo e il lutto cittadino

La notizia è stata annunciata dal sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, con un post pubblicato su Facebook:

«È una tragedia. Purtroppo Rosario Carannante non ce l’ha fatta. La sua scomparsa aggrava il dramma che la nostra comunità sta vivendo. Per questo motivo, interpretando il dolore collettivo, ho deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali».

Il primo cittadino ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima e ai parenti ancora ricoverati in ospedale, ricordando come l’intera comunità di Cappella di Bacoli si sia stretta attorno agli affetti più cari di Rosario.

L’incendio e i soccorsi

L’incendio, che ha avvolto una palazzina nella notte, ha costretto i vigili del fuoco a sgomberare 12 persone, appartenenti a quattro famiglie. Tre cittadini, tra cui Carannante, erano stati estratti dagli appartamenti invasi da fumo e fiamme e ricoverati in gravi condizioni.

Le indagini sono ancora in corso per accertare le cause del rogo che ha sconvolto la città flegrea.