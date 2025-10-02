Il 1° ottobre inizia “Ottobre Rosa”, il mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno e alla sensibilizzazione sulla diagnosi precoce. La campagna annuale, simboleggiata dal nastro rosa, mobilita istituzioni, associazioni e operatori sanitari in iniziative di informazione, raccolta fondi ed esami gratuiti per combattere una delle patologie oncologiche più diffuse tra le donne.

La prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali per identificare la malattia negli stadi iniziali, quando le possibilità di cura sono maggiori. L’obiettivo principale di Ottobre Rosa è sensibilizzare le donne sull’importanza dei controlli e degli stili di vita sani.

Durante il mese di ottobre, le organizzazioni come la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) organizzano campagne informative, visite senologiche gratuite e eventi di sensibilizzazione. Molti monumenti vengono illuminati di rosa per richiamare l’attenzione sul tema.

Come si può fare la propria parte?

– Adottare uno stile di vita sano: praticare attività fisica regolare, seguire una dieta equilibrata, evitare il fumo e limitare il consumo di alcolici.

– Informarsi per essere consapevole dei fattori di rischio e dell’importanza degli screening.

– Partecipare alle iniziative e sostieni le attività promosse dalla LILT e altre associazioni locali e nazionali.

