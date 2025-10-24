La mammografia è un esame radiologico in cui sono utilizzate basse dosi di raggi X per ottenere immagini dettagliate del tessuto mammario. È l’esame più sensibile, specifico ed efficace per la diagnosi precoce del tumore al seno perché ha la grande capacità di svelare lesioni anche piccolissime e non palpabili, come le microcalcificazioni, quando il tumore è ancora in fase iniziale e può essere trattato con maggiori probabilità di successo. Per questo è ampiamente utilizzata anche nei programmi di screening per la diagnosi precoce nella popolazione sana in fasce d’età specifiche.

In Italia, i programmi di screening offrono gratuitamente, ogni 2 anni, la mammografia a tutte le donne tra i 50 e i 69 anni d’età. Alcune Regioni hanno esteso l’offerta anche alle donne dai 45 fino ai 74 anni.

I limiti della mammografia nelle donne più giovani

Il principale limite dello screening mammografico riguarda la sua sensibilità nei seni molto densi, tipici delle donne più giovani: un tessuto ghiandolare particolarmente compatto può infatti mascherare noduli o rendere difficile la lettura delle immagini. Inoltre, pur trattandosi di una dose minima, la mammografia espone a radiazioni ionizzanti: non è quindi indicata come test ripetitivo o di routine nelle fasce d’età più giovanili, nelle quali il rapporto tra rischio e beneficio è sbilanciato dalla parte del rischio.