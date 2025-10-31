I Carabinieri della stazione di Napoli Pianura e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in una scuola dell’infanzia paritaria del quartiere, dopo la segnalazione di una madre preoccupata per un presunto episodio avvenuto il giorno precedente. Secondo quanto riferito dalla donna, la figlia le avrebbe raccontato di essere legata alla sedia durante l’ora di mensa da un’educatrice, che avrebbe utilizzato una sciarpa per immobilizzarla. Fortunatamente, la bambina non ha riportato lesioni fisiche.

Sul posto erano presenti anche la direttrice dell’istituto e il personale scolastico. La responsabile ha dichiarato ai militari di essere già intervenuta, disponendo il licenziamento immediato della collaboratrice, assunta soltanto da quattro giorni.

La madre, dopo aver appreso le misure adottate dalla scuola e rassicurata sullo stato di salute della figlia, ha scelto di non sporgere denuncia.

L’episodio resta comunque oggetto di attenzione da parte delle autorità, che valuteranno eventuali ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e verificare se vi siano state altre segnalazioni simili.