Tragedia sul lavoro a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Un uomo di 58 anni, originario del Congo, è morto in seguito a un grave incidente avvenuto all’interno di una vetreria. Ferito in modo serio anche un collega di 34 anni, attualmente ricoverato al Policlinico di Catania in condizioni gravi ma stazionarie.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, i due operai stavano trasportando una pesante lastra di vetro quando, per cause ancora da accertare, il materiale avrebbe ceduto improvvisamente, schiacciando il 58enne, che sarebbe morto sul colpo.

L’altro lavoratore, rimasto ferito, è stato soccorso dal 118 e trasferito in elisoccorso all’ospedale etneo.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno avviato i primi rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

La Procura di Catania, con il pool per gli infortuni sul lavoro coordinato dall’aggiunto Agata Santonocito, ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità.

Sicurezza sul lavoro, un tema ancora critico

L’incidente di San Giovanni La Punta si aggiunge ai numerosi infortuni mortali registrati in Italia nei primi mesi del 2025, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore manifatturiero e artigianale, dove il rischio di incidenti legati alla movimentazione di materiali pesanti resta elevato.