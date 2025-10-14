Grave incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un operaio di 62 anni, originario di Lettere (Na), è precipitato da un’impalcatura alta circa quattro metri mentre stava eseguendo lavori edili all’interno di una villa privata. L’uomo, soccorso immediatamente dai presenti, è trasportato in eliambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi e si trova in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, insieme ai tecnici dell’Ispettorato del Lavoro, ai funzionari della ASL, alla Polizia Municipale e all’Ufficio Tecnico Comunale.

L’area in cui si è verificata la caduta è messa sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici e le verifiche sulla sicurezza del cantiere. I militari dell’Arma stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e accertare la posizione lavorativa dell’operaio, al fine di verificare eventuali irregolarità contrattuali o violazioni delle norme sulla sicurezza.

Il grave episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in un territorio dove gli infortuni nel settore edilizio continuano a rappresentare una criticità costante, soprattutto nei cantieri privati.