Tragedia nella serata di ieri a Giugliano in Campania, dove un operaio italiano è deceduto mentre stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un appartamento situato al primo piano di un palazzo in piazza Gramsci, nel cuore della città. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe colpito da un improvviso malore, probabilmente un infarto, e si sarebbe accasciato al suolo mentre lavorava. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno effettuato i rilievi di rito e, dalle prime verifiche, la morte sembrerebbe riconducibile a cause naturali, escludendo quindi l’ipotesi di un incidente sul lavoro.

Restano da chiarire le condizioni contrattuali dell’uomo e se fosse regolarmente impiegato presso l’impresa che stava eseguendo gli interventi di ristrutturazione.