Uno dei più grandi sequestri di droga mai avvenuti in Irpinia è stato portato a termine dalla Guardia di Finanza di Avellino. A Santa Lucia di Serino, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno arrestato un uomo di 38 anni, Silvestro D’Agostino, incensurato, trovato in possesso di 300 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e metanfetamine.

Il 38enne, difeso dall’avvocato Alberico Villani, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione e il controllo sul territorio

L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività di osservazione e controllo del territorio, parte del piano di contrasto al traffico di droga predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, guidato dal colonnello Leonardo Erre.

Durante un servizio di vigilanza, una pattuglia ha notato l’uomo uscire dal portone della propria abitazione con una valigia di juta e un atteggiamento nervoso. Il comportamento sospetto ha spinto i finanzieri a procedere con una perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di una prima parte della sostanza stupefacente.

L’ispezione è poi proseguita all’interno dell’abitazione, dove sono stati trovati ulteriori quantitativi di droga, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Tre quintali di droga sequestrati

In totale, i militari hanno sequestrato tre quintali di sostanze stupefacenti, un quantitativo tra i più consistenti registrati negli ultimi anni nella provincia di Avellino.

Le analisi effettuate con drop test hanno confermato la natura delle droghe sequestrate.

Il 38enne è stato arrestato in flagranza di reato e dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Le indagini proseguono

L’attività investigativa, spiegano le Fiamme Gialle, si inserisce in un più ampio contesto di prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti nel territorio irpino.

Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con organizzazioni criminali e ricostruire i canali di approvvigionamento e distribuzione della droga.

Le parole del sindaco: “Un segnale di legalità e impegno per la comunità”

Sulla brillante operazione è intervenuto il sindaco di Santa Lucia di Serino, Ottaviano Vistocco, che ha espresso il proprio plauso alla Guardia di Finanza:

“Mi complimento con le forze dell’ordine per questa brillante operazione. Ancora una volta si dimostra che, nonostante la criminalità continui nei suoi traffici, l’impegno della Guardia di Finanza e della Procura di Avellino rappresenta un presidio di legalità e giustizia, portato avanti con determinazione, professionalità e coraggio.”

Il primo cittadino ha poi aggiunto:

“La sicurezza di una comunità non si misura solo dalla presenza delle divise, ma dal senso civico che ciascuno porta nel proprio vivere quotidiano.”

Un duro colpo al traffico di droga in Irpinia

Con questo sequestro, la Guardia di Finanza di Avellino infligge un duro colpo al traffico di stupefacenti nella provincia e ribadisce la costante attenzione delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza e della legalità sul territorio.