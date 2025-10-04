I Carabinieri della Stazione di Forino (Avellino) hanno denunciato quattro uomini, di età compresa tra i 25 e i 60 anni, accusati di truffa ai danni di una giovane donna.

La truffa delle finte assunzioni

Secondo quanto emerso dalle indagini, i quattro indagati – tutti residenti fuori regione – avevano pubblicato su una nota piattaforma di messaggistica una falsa offerta di lavoro, che prometteva guadagni facili e consistenti. La vittima, una 30enne, convinta della serietà dell’annuncio, ha effettuato diversi bonifici per un importo totale di circa 1.500 euro.

La denuncia e le indagini

Accortasi dell’inganno, la donna si è rivolta ai Carabinieri, che hanno avviato accertamenti immediati riuscendo a identificare i presunti autori della truffa. I quattro sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di prestare la massima attenzione a proposte di lavoro sospette, soprattutto quando prevedono richieste di denaro anticipato.