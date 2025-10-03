Emergono nuovi dettagli sul passato di Salvatore Ocone, il 58enne che ha confessato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino e il figlio quindicenne Cosimo a Paupisi, nel Sannip. Durante la conferenza stampa degli inquirenti, è stato rivelato che in passato l’uomo aveva manifestato disturbi di natura psichica.

Un precedente episodio nel 2010

Quattordici anni fa, poco dopo la nascita del figlio poi ucciso, Ocone ebbe un grave episodio di crisi: si presentò nudo in una chiesa, gesto che spinse le autorità sanitarie a disporre per lui un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

Secondo quanto riferito dagli investigatori, si trattò di un caso isolato che non ebbe seguito negli anni successivi. A conferma di ciò, Ocone aveva in passato superato i test psicoattitudinali per l’ingresso nell’Arma dei Carabinieri, segno che non erano emerse criticità durature sul piano psicologico.

Le condizioni della figlia 16enne

Intanto restano critiche le condizioni della figlia di Ocone, 16 anni, rimasta gravemente ferita nell’aggressione e ricoverata al Neuromed di Pozzilli.

Secondo l’ultimo bollettino medico:

la ragazza è in coma farmacologico;

le condizioni generali sono considerate discrete;

alcuni valori ematici alterati stanno rientrando;

la TC conferma la presenza di edema cerebrale e di focolai emorragici stabili;

la giovane resta intubata e in ventilazione artificiale, sotto monitoraggio cardiaco e neurologico costante.

La prognosi rimane riservata, vista la complessità del quadro clinico.