Nuovo episodio di intolleranza e aggressione verbale ai danni di persone con disabilità ad Afragola, in provincia di Napoli. A denunciarlo è l’associazione “La Battaglia di Andrea”, da anni impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Secondo quanto riferito dall’associazione, l’episodio è avvenuto nei pressi della scuola Marconi. Una donna avrebbe occupato un parcheggio riservato ai disabili e, quando le è chiesto di liberarlo, avrebbe reagito con insulti e minacce.

L’aggressione verbale

In un primo momento, la donna avrebbe risposto di dover sostare “solo per pochi minuti”, ma alla richiesta di spostare l’auto avrebbe alzato i toni, arrivando a minacciare di chiamare la polizia.

Quando le è stato comunicato che i rappresentanti dell’associazione avevano già contattato le forze dell’ordine, la situazione è degenerata: la donna avrebbe rivolto frasi offensive e discriminatorie alla presidente dell’associazione, Asia Maraucci, tra cui «sei disabile in testa» e «vi denuncio, vi faccio male».

La denuncia dell’associazione

«È inaccettabile che nel 2025 ci siano ancora persone che reagiscono con odio verso chi difende diritti fondamentali – ha dichiarato Maraucci –. Non chiediamo privilegi, ma soltanto rispetto e civiltà».

Dopo l’episodio, i rappresentanti de La Battaglia di Andrea hanno informato il comandante della Polizia Municipale di Afragola, Antonio Piricelli, e segnalato l’accaduto al sindaco Antonio Pannone, chiedendo maggiore attenzione e tutela per casi simili.

“I parcheggi dedicati non sono un privilegio, ma una necessità”

L’associazione ha ribadito che i parcheggi riservati alle persone con disabilità non rappresentano un vantaggio, ma una condizione indispensabile per consentire la mobilità di chi vive situazioni di fragilità.

«Non vogliamo scontri – ha aggiunto Maraucci – ma pretendiamo che sia chiaro a tutti che difendere quei posti è un dovere collettivo, non una battaglia di pochi».